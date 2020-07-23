أعلن ديوان الخدمة المدنية الكويتي رفع نسبة أعداد العاملين في الجهات الحكومية كافة بما لا يزيد عن 50 في المئة من إجمالي قوة العمل اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل والذي حدده مجلس مجلس الوزراء موعدا للانتقال إلى المرحلة الثالثة من خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية.

وقال (الخدمة المدنية) في بيان صحفي اليوم الخميس إنه سيتم البدء في تنفيذ المرحلة الثالثة من خطة العودة التدريجية للعمل مع استمرار العمل بجميع حالات الإعفاء من الدوام “عدا من بلغ ال55 عاما” فعليه الانتظام بالعمل.

وأوضح أنه سيتم العمل بذات الأنظمة وساعات ومواعيد الدوام المرنة وتنفيذ عملية التدوير وفقا للمتبع في المرحلة الثانية من خطة العودة على أن تراعى في جميع الأحوال الاشتراطات الصحية والوقائية التي تقررها السلطات المختصة لمجابهة عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وذكر أنه نظرا لطبيعة العمل الخاصة بوزارة الصحة في ضوء الظروف الاستثنائية الحالية ف”تتولى بمعرفتها تنظيم قواعد عملها ونظام عمل العاملين فيها وفقا لمقتضيات المصلحة العامة وذلك استثناء من القواعد الواردة في دليل سياسات وإجراءات وقواعد العودة التدريجية للعمل”.

وقرر مجلس الوزراء الكويتي في وقت سابق اليوم الخميس الانتقال إلى المرحلة الثالثة من خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل مع تطبيق منع التجول في جميع أرجاء البلاد في الفترة من التاسعة مساء وحتى الثالثة من صباح اليوم التالي وذلك حتى إشعار آخر.

كما قرر مجلس الوزراء تكليف اللجنة الرئيسية لمتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بمراقبة تنفيذ الاشتراطات الصحية وضمان الالتزام الجاد بها في مختلف الأنشطة والقطاعات.