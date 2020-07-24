أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إلغاء المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري الذي كان من المقرر عقده في مدينة (جاكسونفيل) بولاية (فلوريدا) نهاية الشهر المقبل.

وجاء قرار ترامب على خلفية المخاوف المتعلقة بتفشي فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) الذي تجاوز عدد الإصابات المؤكدة به في الولايات المتحدة حاجز الأربعة ملايين حالة.

وقال ترامب خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول جائحة (كورونا) في البيت الأبيض إنه ستنعقد في المقابل فعاليات مؤتمر الحزب الجمهوري في مدينة (شارلوت) بولاية (نورث كارولاينا) كما كان مقررا مؤكدا أنه سيلقي خطاب قبول الترشح عن الحزب في انتخابات الرئاسة المقبلة “بصيغة مختلفة”.

وأوضح أن مندوبي الحزب سيتوجهون إلى (نورث كارولاينا) للتصويت على مرشح الحزب في الانتخابات مبررا قرار إلغاء أعمال مؤتمر الحزب في (فلوريدا) بأن “الوقت ليس ملائما”.

وأضاف ترامب “علي أن أحمي الأمريكيين” في إشارة إلى الظروف التي تسبب بها (كورونا) حيث أصبحت (فلوريدا) بؤرة جديدة لتفشي الفيروس في الولايات المتحدة.

وشدد على أن أعمال المؤتمر التي ستجري في مدينة (شارلوت) لن تكون “مزدحمة” وذلك لتجنب انتقال الإصابات بين الحاضرين.

وكانت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري كشفت منتصف الشهر الجاري أنها تخطط لتقليص عدد حضور المؤتمر الذي كان من المقرر عقده في مدينة (جاكسونفيل) “بشكل حاد”.

ووجهت رئيسة الحزب رونا مكدانيل التي تشرف على التخطيط للمؤتمر رسالة إلى أعضاء الحزب لإعلامهم بأن الحضور في الليالي الثلاث الأولى من الحدث الذي يستمر لأربع ليال سيقتصر على المندوبين.