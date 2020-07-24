أظهرت احصائيات اليوم الجمعة أن الولايات المتحدة الأمريكية رصدت أكثر من 68 ألف إصابة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) فيما سجلت البرازيل نحو 60 ألف حالة عدوى جديدة.

وأوضحت الاحصائيات التي نشرها المركز التابع لجامعة (جونز هوبكنز) الامريكية المتخصص في رصد الجائحة محليا وعالميا أن الولايات المتحدة سجلت 68663 إصابة بالإضافة إلى 1114 حالة وفاة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.

واشارت إلى أن الحصيلة الاجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 4038748 اصابة و144304 حالات وفاة في الولايات المتحدة.

وفي البرازيل أظهرت الاحصائية الرسمية تسجيل 59961 اصابة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي حصيلة الجائحة إلى 2287475 حالة.

وأضافت الاحصائية التي نشرتها وزارة الصحة البرازيلية انه تم أيضا تسجيل 1311 حالة وفاة ليصل اجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد الى 84082 حالة.

وتحتل الولايات المتحدة والبرازيل المرتبتين الأولى والثانية عالميا على الترتيب في عدد حالات الاصابات والوفيات الناجمة عن انتشار الفيروس التاجي.