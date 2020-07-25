فرنسا: فحوص إلزامية للقادمين من 16 دولة بينها الكويت

كشف رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس أن فرنسا ستطلب فحوصات Covid-19 للمسافرين القادمين من 16 دولة، من بينها الكويت إلى جانب 5 دول عربية، هي الجزائر والبحرين وقطر والإمارات وعمان، علاوة على أميركا وإسرائيل، والهند وجنوب أفريقيا وبنما وبيرو وصربيا وتركيا ومدغشقر.

وصرح كاستكس للصحافيين خلال زيارة لمطار شارل ديغول الدولي أول من أمس الجمعة بأن المسافرين من الدول التي تعتبر نسبة الاصابة عالية فيها سيخضعون للفحوصات الالزامية عند الوصول الى المطارات والموانئ الفرنسية.

وذكر رئيس الوزراء جان كاستكس في تصريح نقلته شبكة «فرانس 24» أن الاختبارات ستنطبق على «الفرنسيين الذين يعيشون في هذه الدول أو مواطني هذه الدول الذين لديهم إقامة ثابتة في فرنسا والذين سيكونون وحدهم المسموح لهم بالدخول».

وفيما أشار إلى أن بلاده لا تسمح بالسفر العام من وإلى هذه الدول، فقد لفت إلى أنه سيطلب من المسافرين الذين ثبتت إيجابية نتائجهم قضاء 14 يوماً في العزل لمنع انتشار الفيروس.

وقال كاستكس إن بعض الدول العالية الخطورة تطلب بالفعل من ركاب الخطوط الجوية إظهار الفحوصات السلبية قبل الصعود إلى الطائرة، ولم يتضح ما إذا كان ستتم إعادة فحصهم عند وصولهم إلى فرنسا أم لا، كما أنه لم يحدد ما إذا كان يتعين على الناس انتظار نتائج اختباراتهم قبل السماح لهم بمغادرة المطار.

وبيّن أن اختبارات الفيروسات التاجية ستبدأ في جميع أنحاء فرنسا بحلول الأول من أغسطس وستجري أيضا في الموانئ الفرنسية، في إطار إجراءات جديدة وسط دلائل على أن معدل الإصابة يتسارع مرة أخرى في فرنسا بعد أكثر من شهرين على الخروج التدريجي للبلاد من الإغلاق.

يذكر أن مسؤولاً في مكتب رئيس الوزراء قال إن المغرب الذي أبلغ عن حالات متزايدة في الأسابيع الأخيرة ليس على القائمة في الوقت الحالي ولكن يمكن إضافته لاحقاً.

المصدر : القبس