طرحت الإدارة العامة للطيران المدني اليوم السبت تطبيقا الكترونيا جديدا باسم (كويت – مسافر) لخدمة جميع المسافرين من وإلى الكويت تزامنا مع استئناف المطار للرحلات التجارية اعتبارا من مطلع الشهر المقبل.

ويتضمن التطبيق ارشادات وتوجيهات معتمدة من الطيران المدني ووزارة الصحة ووزارة الداخلية وبذلك تكون الكويت رائدة بين مطارات المنطقة في تطبيق هذه التكنولوجيا في منصة واحدة.

ويهدف التطبيق الى مساعدة المسافرين في تلبية متطلبات السفر وتيسير الاجراءات الجديدة المواكبة لجائحة كورونا (كوفيد19) وتقليص فترات الانتظار وتفادي الازدحام في المطار.

وتم تطوير التطبيق لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية تشمل حماية صحة الركاب وموظفي المطار من خلال رفع مستوى الوعي وانجاز الإجراءات عن بعد مما يساهم بتلبية متطلبات السفر وفقا للاجراءات المستحدثة والتأكد من تمتع الركاب بأعلى مستويات الحماية في كل خطوة اثناء السفر.

ويساعد هذا التطبيق كذلك على تقليص فترات الانتظار بالمطار كما يمكن مشغلي مباني الركاب من التغلب على تحديات محدودية السعة بسبب تطبيق مبدأ التباعد الجسدي من خلال الحجز المسبق لخدمات المطار مثل مواعيد تسجيل الوصول وغيرها.

وينبغي على جميع الركاب المغادرين والقادمين التسجيل بالتطبيق المتوفر باللغتين الإنجليزية والعربية على الرابط (kuwaitmosafer.com) وإدخال البيانات المطلوبة عن تفاصيل الرحلة التي ستسمح لهم بحجز المواعيد لاختبار (PCR) عند الحاجة.

كما يحتوي التطبيق على اشعارات السفر الكاملة وحجز خدمات المطار مثل القاعات وخدمات الاستقبال والمساعدة وتوصيل الأمتعة وغيرها.

ويمكن دخول التطبيق عبر الهاتف المحمول أو الكمبيوتر المحمول أو الكمبيوتر الشخصي ويتوفر مركز الاتصال والمساعدة على مدار 24 ساعة للرد على الاستفسارات أو معالجة أي تحديات تقنية.

وتعتبر هذه التقنية الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وتشكل بوابة اتصال لتلقي واستقبال ملاحظات جميع المسافرين وادخال التعليقات وطلب المساعدة وتقديم المشورة بشأن أي مخاوف تخص إجراءات السلامة الصحية داخل المطار لتصحيحها على الفور.

ويتوجب على جميع المغادرين التأكد من أنهم على دراية كاملة بأنظمة السفر المستحدثة من قبل شركات الطيران وأنظمة اختبار (PCR) والحجر الصحي وتأشيرة البلد الذي يسافرون قبل وقت كاف من رحلاتهم لضمان حجز مواعيد الاختبار وفقا للجداول الزمنية المحددة.

وعلى القادمين إلى الكويت التسجيل بهذا التطبيق وإدخال البيانات المطلوبة ونتائج اختبار (PCR) قبل أربعة أيام من موعد الرحلة.

ويعتبر تطبيق (كويت – مسافر) التي استحدثته شركة ناشيونال لخدمات الطيران (ناس) واحد من المبادرات العديدة التي أطلقتها الإدارة العامة للطيران المدني لضمان تشغيل المطار وفقا للمستويات العالمية وبأعلى جودة.