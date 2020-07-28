“الغذاء: بدء تشغيل نظام حجز مواعيد ذبح “الأضاحي” خلال أيام العيد

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والتغذية عن بدء تشغيل نظام حجز مواعيد ذبح الأضاحي خلال أيام عيد الأضحی المبارك في المسالخ المركزية بالمحافظات وذلك بالتعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات عن طريق (منصة متى)

‏Meta.e.gov.kw

وذكرت الهيئة بعض الإجراءات، حيث قالت: وحرصا من الهيئة العامة للغذاء والتغذية على صحة وسلامة الجميع، يرجى الالتزام بالتالي:

١-لن يتم استقبال أي مراجع دون حجز موعد مسبق.

٢- يسمح للمراجع بذبح عدد (5) اضاحي كحد أقصى.

٣-لن يسمح للمراجع بدخول صالات الذبح.

٤- ضرورة التزام المراجعين بالاشتراطات الصحية المطلوبة. وأهمها ارتداء الكمامات الطبية والتباعد الجسدي.