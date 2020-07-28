“القوى العاملة”: حملات تفتيشية خلال عيد الأضحى للقضاء على ظاهرة القصابين المتجولين

تكثيفا لجهود الهيئة العامة للقوى العاملة في شأن الرقابة على سوق العمل، حذرت الهيئة من القيام بأعمال ذبح الأضاحي وتجهيزها خلال عطلة عيد الأضحى المبارك خارج الأماكن المرخص لها من الجهات المعنية، حيث أن ممارسة ذلك يعرض القائمين بها للمساءلة القانونية.

وأوضحت القوى العاملة بأنه سيتم تكثيف الحملات التفتيشية خلال العيد لضبط المخالفين للقضاء على ظاهرة الجزارين أو القصابين المتجولين تطبيقا لأحكام قانون العمل حيث يعد ذلك مخالفة لأحكام قانون العمل وقانون الإقامة واشتراطات البلدية لما لذلك من تأثير على الصحة العامة فضلا عن مخالفة التدابير الصحية التي تتخذها الدولة في الفترة الحالية، مبينة في الوقت ذاته بأن المخالفين من العمالة سيتعرضون للإبعاد جراء هذه المخالفات فضلا عن إيقاف ملفات أصحاب العمل المسجل عليها العمالة المخالفة.

هذا وتهنئ القوى العاملة المواطنين والمقيمين بعيد الأضحى المبارك وأن يحفظ الله الكويت وأميرها من كل مكروه.