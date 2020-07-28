“الأوقاف”: 24 أغسطس موعد الاختبار التحريري للأئمة والمؤذنين الكويتيين

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة بإدارة الشؤون الفنية عن موعد الاختبار التحريري للأئمة والمؤذنين الكويتيين وذلك يوم الاثنين الموافق 24 أغسطس المقبل في تمام الساعة الخامسة مساء في المسجد الكبير.

وقال مدير إدارة الشؤون الفنية الدكتور بدر معجون أباذراع: أنه ومنذ إعلان وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار د. فهد محمد العفاسي عن فتح باب التقدم لوظائف الإمامة والأذان للمواطنين فإن الوزارة تحرص على اختيار أصحاب الكفاءات والمتميزين من حفظة كتاب الله عز وجل أصحاب الصوت الندي وممن لديهم إلمام بالعلوم الشرعية وفق الضوابط التي حددتها لجنة اختبار واختيار شاغلي الوظائف الدينية بالمساجد، وذلك للعمل بهذه الوظيفة المهمة التي تخدم المجتمع.

وذكر أبا ذراع في تصريح صحفي: إن أسماء الذين سيدخلون الاختبار التحريري ممن انطبقت عليهم شروط التقدم لهذه الوظيفة، وكذلك أسماء المتقدمين من المتقاعدين الذين انطبقت عليهم الشروط والضوابط موجودة في الرابط أدناه:

‏ https://bit.ly/alfanniaawqafkw

وبالنسبة للمتقاعدين فقد أوصح أبا ذراع: إنه تم إعفاؤهم من الاختبار التحريري وسيدخلون المقابلة الشفوية مباشرة، وسوف يتم إعلامهم بموعد المقابلة في وقت لاحق خلال شهر أغسطس.

وتابع: إن هناك بعض التنبيهات يجب مراعاتها في يوم الاختبار التحريري وهي:

1. يجب الالتزام بالإشتراطات الصحية مثل: لبس الكمامة والتباعد وعدم التزاحم عند الأبواب.

2. يجب الحضور قبل الساعة الخامسة مساء، ولن يسمح بدخول الاختبار بعد مرور 15 دقيقة من بداية الاختبار.

كما يمكن للمتقدمين الاستفسار عن طريق الواتس اب من خلال الرقم: 22262740.

وفي ختام تصريحه تمنى مدير إدارة الشؤون الفنية د. بدر معجون أبا ذراع لجميع المتقدمين من المواطنين التوفيق والسداد في الاختبارات المؤهلة لهذه الوظيفة المباركة.