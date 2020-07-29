السفيرة الأمريكية في الكويت تتهم “هواوي” ‏والسفارة الصينية ترد

حلقة جديدة من مسلسل «التوتر الصيني الأميركي» لكن على «تويتر».. حيث ردت السفارة الصينية لدى الكويت بنفي اتهام سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى البلاد، ألينا رومانوسكي بشأن «تبعية» شركة هواوي للمخابرات الصينية.

وقالت رومانوسكي أن شركة «هواوي» ملزمة بموجب القانون بالتعاون مع أجهزة المخابرات الصينية، مما يعرض أمن بياناتك وخصوصيتك للخطر، مبينة بأن كل من أمريكا وبريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا وتايوان واليابان حظروا مشاركة هواوي في شبكات الجيل الخامس (5G)، فالأمر لا يستحق المجازفة.

وردت السفارة الصينية لدى الكويت بالتأكيد على أن إن «هواوي» شركة تجارية مستقلة تقدم خدمة متميزة في أكثر من 100 دولة ومنطقة، مضيفة بأن الخطر الوحيد لهواوي هو تفوقها في ريادة تكنولوجيا الجيل الخامس 5G على أمريكا.

وأكدت السفارة الصينية على أن «هواوي» ملتزمة بعدم وجود باب خلفي من مخاطر سرقة البيانات وخصوصية المسستخدمين عبر برامج التجسس الإلكتروني الأمريكي «بريسم PRISMs».