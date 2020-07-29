أعلن المدير العام لبلدية الكويت أحمد المنفوحي اليوم الأربعاء السماح بفتح المجمعات التجارية من الساعة العاشرة صباحا حتى الثامنة مساء علاوة على السماح بفتح الأسواق الغذائية الموازية والتجزئة من الساعة السادسة صباحا إلى الساعة الثامنة والنصف مساء.

وقال المنفوحي في بيان صحفي إن التغيير بتوقيت السماح يأتي في إطار الانتقال من المرحلة الثانية إلى الثالثة من مراحل العودة التدريجية للحياة الطبيعية تماشيا مع قرار مجلس الوزراء المتخذ في يوم الخميس الماضي اعتبارا من أمس الثلاثاء.

وأضاف أنه تقرر السماح بفتح الأسواق الغذائية الموازية والتموينية ومحلات الأغذية ومحلات التجزئة التي تم السماح لها في المرحلة الثانية بكل المناطق من الساعة السادسة صباحا إلى الساعة الثامنة والنصف مساء.

ولفت إلى حظر استقبال رواد الأسواق المسجلة ضمن برنامج حجز المواعيد الخاص بوزارة التجارة والصناعة بدون مواعيد مسبقة واقتصار استقبالهم فقط وفق نظام برنامج الحجز خلال فترة السماح المذكورة.

وأكد المنفوحي على استمرار غلق أنشطة الفنادق والمنتجعات مثل حمامات السباحة وصالات الرياضة والصالونات وأماكن الجلوس وما في حكمها.

وشدد على التزام جميع المحلات عند مزاولة نشاطها بكل الاشتراطات الصحية الواردة بقرارات وتعاميم وزارة الصحة والبلدية والجهات الحكومية المختصة الصادرة في هذا الشأن تجنبا للمساءلة القانونية وتطبيق العقوبات بحق المخالفين.