حجاج بيت الله الحرام يواصلون النفرة من عرفات الى مزدلفة

مع غروب شمس الخميس، بدأ حجاج بيت الله الحرام، النفرة من صعيد عرفات على أفواج وفق البروتوكولات الصحية متوجهين إلى مشعر المزدلفة لقضاء ليلتهم استعدادا ليوم النحر

وأعلن وزير الحج والعمرة السعودي، محمد صالح بن طاهر بنتن، نجاح خطة تصعيد حجاج بيت الله الحرام، إلى مشعر عرفات ، وفق البروتوكولات الوقائية المعتمدة من وزارة الصحة.

وأشار إلى أن الحجيج وصلوا إلى مسجد نمرة في الوقت المحدد، وذلك لأداء صلاتي الظهر والعصر وحضور خطبة عرفة، مشيرا إلى أنه تم إعداد مخيمات لضيوف الرحمن في مشعر عرفات منذ وقت مبكر، وتم تجهيزها بجميع الخدمات، التي تساعدهم على تأدية نسكهم بسهولة وطمأنية، ووفق الإجراءات الصحية والتباعد المكاني.

وأشاد خطيب مسجد نمرة، الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، بالجهود العظيمة التي تقدمها السعودية خدمة لضيوف الرحمن، وتهيئة حج هذا العام وفق الاشتراطات والإجراءات الوقائية والاحترازية.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة أن الحالة الصحية لحجاج بيت الله الحرام خلال أدائهم الركن الأعظم في الحج على صعيد عرفة مطمئنة ولم يتم تسجيل أي أمراض بينهم بما في ذلك فيروس كورونا.

وأكدت الوزارة أن منظومة متكاملة من المرافق الصحية منتشرة في المشاعر المقدسة للحفاظ على صحة وسلامة ضيوف الرحمن والقائمين على خدمتهم، مشيرة إلى أن الخطة الصحية تجري وفق ما هو مخطط له بما في ذلك متابعة تطبيق الإجراءات والتدابير الإحترازية.