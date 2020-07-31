المصلون يؤدون صلاة عيد الأضحى وسط إجراءات احترازية من كورونا

صدحت أصوات المصلين بالتهليل والتكبير اليوم الجمعة لتملأ جنبات الساحات التي خصصتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك وسط إجراءات احترازية تجنبا لانتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

توافد المصلون في محافظات البلاد الست إلى الساحات المخصصة لأداء الصلاة وقد أبدوا التزاما بتوجيهات السلطات الصحية والاشتراطات التي أعلنتها (الأوقاف) في هذا الصدد لاسيما ارتداء الكمام الطبي فضلا عن التباعد الجسدي حرصا على سلامة الجميع.

وشدد الخطباء على ضرورة التقيد بجميع القرارات الاحترازية الصادرة عن وزارة الصحة بغية المساهمة في محاصرة الوباء والتغلب عليه بإذن من المولى جل وعلا