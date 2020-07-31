اكتمل وصول حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر (منى) اليوم الجمعة بعد ان من الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات والمبيت في مزدلفة ورمي جمرة العقبة وأداء طواف الإفاضة في المسجد الحرام وسط أجواء روحانية مفعمة بالسكنية والخشوع وفق الاشتراطات والإجراءات الوقائية والاحترازية.

وقالت وكالة الانباء السعودية ان ضيوف الرحمن سيواصلون خلال أيام التشريق رمي الجمرات الثلاث ابتداء بالجمرة الصغرى ثم الوسطى وأخيرا جمرة العقبة الكبرى.

واكدت ان حجاج بيت الله الحرام ينعمون خلال وجودهم في مشعر منى بجميع الخدمات التي يحتاجها الحاج والتي وفرتها الحكومة السعودية.

واشارت الوكالة انها رصدت نجاح كافة مراحل تنقل الحجاج بين المشاعر وأداء مناسكهم بأمن وأمان ويسر وسهولة وفق الاشتراطات والإجراءات الوقائية والاحترازية.

وكانت السعودية قد اعلنت في يونيو الماضي عن اقامة شعيرة الحج لهذا العام (1441-2020) بأعداد “محدودة جدا” للراغبين في أداء مناسك الحج من مختلف الجنسيات من الموجودين داخل الاراضي السعودية.