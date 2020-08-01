“الطيران المدني”: حظر الطيران التجاري من 31 دولة من بينها مصر ولبنان والعراق وإيران

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني أنه بناء على تعليمات السلطات الصحية ونظرا للوضع والتداعيات المترتبة على انتشار فيروس كوفيد 19 بشأن الدول عالية الخطورة، فقد تقرر حظر الطيران التجاري الى الدول التالية: ( الهند – ايران – الصين – البرازيل – كولومبيا – أرمينيا – بنجلاديش – الفلبين -سوريا – اسبانيا – سنغافورة – البوسنة والهرسك – سيرلانكا – نيبال – العراق – المكسيك – اندونيسيا – تشيلي – باكستان – مصر – لبنان – هونغ كونج – ايطاليا – مقدونيا الشمالية – مولدوفا – بنما – بيرو – صربيا – مونتنيغرو – جمهورية الدومنيكان – كوسوفو.)