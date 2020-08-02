أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاحد تسجيل 463 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد19) خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 67911 حالة في حين تم تسجيل 4 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 457 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وأوضح السند أن حالات الإصابة ال463 السابقة تضمنت 319 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة 9ر86 في المئة و144 حالة لغير الكويتيين بنسبة 1ر31 في المئة.

وافاد ان توزع الإصابات حسب المناطق الصحية جاء بواقع 144 في منطقة الاحمدي الصحية و85 في منطقة الجهراء الصحية و82 في منطقة الفروانية الصحية و80 في منطقة العاصمة الصحية و72 في منطقة حولي الصحية.

وعن آخر المستجدات في أقسام العناية المركزة لفت إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية بداخلها بلغ 129 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8241 حالة.

وبين أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 2041 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 509561 .

وجدد دعوة المواطنين والمقيمين إلى مداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجيةالتباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 688 إصابة خلال ال24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 59213 حالة.