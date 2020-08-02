التربية : دوام الثانوية الثلاثاء من الثامنة صباحا إلى الواحدة ظهرا والمعلم يقدم حصته وينصرف

حددت وزارة التربية ضوابط الدوام المدرسي للمرحلة الثانوية والذي ينطلق بعد غد الثلاثاء، وهي فترة استكمال العام الدراسي.

وقالت الوزارة في نشرة عممتها على جميع مدارس المرحلة الثانوية في التعليم العام والتعليم الديني والتربية الخاصة والتعليم الخاص «المدارس الأهلية»: ان الدوام المدرسي سيكون من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 1 ظهرا والعاملين في المدارس من غير الهيئة الإشرافية تطبق عليهم نسبة الدوام وفقا لضوابط ديوان الخدمة المدنية وتبعا لقواعد العودة التدريجية للعمل، مشددة على ان حضور المعلم المكلف بالعمل على البوابة التعليمية لتدريس الصف الثاني عشر سيكون محددا بربع ساعة قبل بداية الحصة والانصراف بعد الانتهاء من الحصة مباشرة.

واضافت «التربية»: سيتم إعفاء بعض العاملين في المدارس واعتبارهم في أيام راحة وفقا لضوابط ديوان الخدمة المدنية لقواعد العودة التدريجية للعمل، على أن يتم تسليم الأعذار إلى إدارة المدرسة ومن ثم رفعها إلى الجهة المختصة في المنطقة التعليمية.