اعلن المجلس الاعلى للدفاع في لبنان اليوم الثلاثاء حالة الطوارئ في بيروت لمدة اسبوعين حتى ال18 من الشهر الجاري حيث تتولى فورا السلطة العسكرية العليا صلاحية المحافظة على الامن في العاصمة اللبنانية.

وقال بيان المجلس الذي اجتمع برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون وتلاه الامين العام للمجلس اللواء محمود الاسمر انه رفع توصيات الى مجلس الوزراء تتضمن اعلان بيروت مدينة منكوبة.

واوصى بتكليف لجنة خاصة للتحقيق بالاسباب التي ادت الى وقوع الكارثة وتخصيص اعتمادات للمستشفيات وتحقيق كميات من القمح بعد ان تلفت تلك المخزنة في الاهراءات.

ومن التوصيات تجهيز مرفأ (طرابلس) شمال البلاد لتأمين العمليات التجارية من استيراد وتصدير والتواصل مع جميع الدول وسفاراتها لتأمين المساعدات والهبات اللازمة وانشاء صندوق خاص لهذه الغاية كما كلفت الهيئة العليا للاغاثة ايواء من فقد منزله.

واعلن رئيس الوزراء حسان دياب الحداد الوطني والاقفال لمدة ثلاثة ايام.

وكان وزير الصحة العامة حمد حسن قد اعلن ان اخر حصيلة للضحايا بلغ 73 قتيلا و3700 جريح فضلا عن عشرات المفقودين.