“التربية” تسلمت مدارسها المستغلة كمراكز ايواء وتخزين

وأوضح المقصيد ان الوزارة قد انتهت من تسلم المدارس حيث كان آخر يوم لتسليمها تاريخ 15 يوليو الماضي، مشيراً أنه تم وضع الاشتراطات من هذا الجانب من خلال تسليم المحاضر الرسمية من قبل مدراء الشئون الهندسية للتنسيق مع هذه الجهات، مضيفاً ان الوزارة حرصت على تعقيم جميع المدارس بالكامل بالتنسيق مع إدارة الدفاع المدني التابعة لوزارة الداخلية.