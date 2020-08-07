نقلت طائرة تابعة للقوة الجوية الكويتية اليوم الجمعة مساعدات طبية وغذائية تزن 35 طنا الى لبنان في اطار الجسر الجوي الذي اقامته دولة الكويت لدعم لبنان.

وقال المستشار في سفارة دولة الكويت لدى لبنان عبد الله الشاهين لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) “استقبلنا الطائرة الثالثة من القوة الجوية الكويتية في الجسر الجوي الاغاثي والانساني المستمر منذ يوم وقوع الحدث الاليم الذي الم ببيروت استنادا على توجيهات سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله وبمتابعة دقيقة من سمو رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير الخارجية”.

واضاف “تأتي هذه المساعدات دعما وعونا للبنان الشقيق في هذا الظرف الاستثنائي والدقيق محملة بمواد طبية وصحية وغذائية” مشيرا الى انه من المتوقع ان تصل غدا طائرتان محملتان بمزيد من المساعدات.

ومن جانبه نقل ممثل قائد الجيش اللبناني شكر العماد جوزاف عون لدولة الكويت اميرا وشعبا على المساعدات التي تقدمها للبنان.

وقال “لقد اعتدنا ان تكون الكويت في مقدمة الدول التي تقدم المساعدة للبنان على امل ان تكون هذه الحادثة اخر الكوارث.. ولبنان الذي وقع في هذه الكارثة يعتمد على المساعدات من الدول الشقيقة والكويت في طليعتها”.

وسلم مساعد امر قاعدة عبد الله المبارك الجوية العقيد الركن طيار عبد العزيز اللوغاني المساعدات التي تزن 35 طنا وتتضمن معدات طبية ومواد غذائية. وشارك من السفارة الكويتية في تسلم المساعدات الى جانب الشاهين كل من السكرتير الاول عبد العزيز العومي والملحق الدبلوماسي سيحان السيحان والعقيد الركن سرور المطيري من المكتب العسكري.