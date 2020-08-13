المطيري: الوضع مستقر.. ونستعد لموجة “كورونا” الثانية

جدَّد وكيل وزارة الصحة بالإنابة د.عبدالرحمن المطيري تأكيد أن وباء «كورونا» تحت السيطرة في البلاد، مشدداً على ضرورة التزام الاشتراطات والضوابط الصحّية.

وقال المطيري: إن مقارّ العمل ستعود خلال المرحلة الرابعة بأكثر من %50، فضلاً عن فتح المطاعم مع تحقيق التباعد الاجتماعي.

وأوضح أن وزارة الصحة سحبت أنشطة من المرحلة الخامسة لــ «الرابعة»، نظراً إلى استقرار الوضع الوبائي في البلاد، مع فرض ضوابط خاصة لهذه الأنشطة، لضمان التزام الاشتراطات الصحية.

وذكر أن أرقام الإصابات بالفيروس الثابتة تدل على شفافية وزارة الصحة في الإعلان عنها، وهي دليل أيضاً على عدم التزام الاشتراطات الصحية من قبل المواطنين والمقيمين، خاصة في المراحل الأولى من مواجهة جائحة «كورونا».

وتابع: إن الوزارة تضع الخطط لمواجهة أي موجة ثانية لفيروس كورونا، حيث تتم مراقبة الوضع المحلي، ومن المتوقّع خلال شهر أكتوبر دخول موجة الإنفلونزا الموسمية، التي قد تختلط مع «الكورونا»، مشيراً إلى تتبع لهذا الأمر وقراءات بشكل يومي، متمنياً الحصول على التطعيمات المناسبة لإيقاف الموجة الثانية، مشدداً على ضرورة التزام الاشتراطات الصحية من قبل المواطنين والمقيمين.

وقال: «إن الوضع الوبائي في مرحلة استقرار، وذلك وفق المعايير الأساسية للانتقال بين المراحل، والمتمثّلة في ثبات أرقام الإصابات لفترة كافية وانخفاض نسبة إشغال الأسرّة في العناية المركزة».

وبيّن أنه «سيتم خلال المرحلة الرابعة السماح باستئناف بعض الأنشطة المدرجة بالمرحلة الخامسة؛ كالأندية الرياضية والصحية ومحال العناية الشخصية وصالونات الحلاقة والمنتجعات الصحية، ومحال الخياطة والمشاغل».