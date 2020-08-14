“الشؤون” تُمدد فترة استقبال طلبات “كويتيون بلا رواتب” لمدة أسبوع

أعلنت وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية تمديد فترة استقبال طلبات «كويتيون بلا رواتب» المتضررين من جائحة كورونا مدة اسبوع تنتهي يوم الخميس المقبل.

وأوضحت أن التمديد جاء نظرا للاقبال الشديد على التسجيل في برنامج “كويتيون بلا رواتب” مضيفا ان الوزارة اتخذت قرارا يقضي باستمرار تلقي طلبات المواطنين الراغبين في التسجيل اذ كان من المقرر انتهاء فترة التقديم يوم امس الخميس.

وقالت إن التمديد سيعطي اللجنة المعنية فرصة في استقبال المزيد من الطلبات والانتهاء من حصر اعداد تلك الطلبات وتصنيفها وتزويد كل جهة حكومية بالملفات التي تدخل في اختصاصها لمعالجتها وفقا للقوانين المعمول بها لدى كل جهة.

وأعربت عن الأمل في أن يسارع المواطنون كافة من شريحة «كويتيون بلا رواتب» بالتقدم للتسجيل في المنصة قبل انتهاء فترة التمديد الاضافية المحددة للتسجيل ليتسنى بحث طلباتهم واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها.

وأكدت أن تطبيق المنصة الالكترونية متوفر ومتاح للجميع بهدف افساح المجال للتسجيل بسهولة ويسر من قبل المواطنين المنتمين للشريحة المعنية.