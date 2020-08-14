الدوري الكويتي ينطلق غداً بممر شرفي لأبطال كورونا

كشف الشيخ أحمد اليوسف، رئيس اتحاد الكرة الكويتي، عن إقامة ممر شرفي تكريما لجهود أبطال الصفوف الأمامية لمواجهة فيروس كورونا، مع عودة منافسات الدوري.

وأوضح اليوسف في تصريح عبر الموقع الرسمي للاتحاد، أنه تم توجيه الدعوة لجميع جهات الدولة التي واجهت وما زالت تواجه ببسالة تداعيات الجائحة، على هامش انطلاقة رحلة استئناف منافسات الدوري الممتاز غدا.

وتعود الحياة للدوري الكويتي، من خلال اللقاء الذي يجمع الكويت مع النصر، ضمن المباراة المؤجلة من الجولة 11 والتي تقام على ستاد الكويت في كيفان.

وشدد اليوسف في تصريحه على ضرورة التزام المنظومة الكروية بالاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والبروتوكول الذي أعلن عنه الاتحاد مؤخرا وذلك من أجل ضمان سلامة الجميع.

وأعرب اليوسف عن أمنياته بأن يحالف التوفيق جميع الأندية في رحلة استكمال الموسم الكروي وتحقيق النتائج المرجوة.