“التربية”: بدء تجديد الإقامة أونلاين للمعلمين خارج البلاد

بدأت وزارة التربية في استقبال طلبات تجديد الإقامة للمعلمين الذين انتهت إقاماتهم وهم خارج البلاد وذلك عن طريق «الاونلاين».

وقالت صحيفة “الأنباء” ان القطاع الاداري تلقى العديد من الطلبات من خارج البلاد لتجديد الاقامة، مشيرة الى ان هناك ما يقارب 1000 معلم ومعلمة منعتهم ظروف جائحة كورونا من العودة للبلاد.

فحسب الصحيفة فإن القطاع الاداري يعمل على خطين لاستقبال طلبات التجديد: خط خارجي وذلك بالتنسيق مع قطاع التعليم العام، والآخر داخلي للمعلمين الذين انتهت اقاماتهم وهم داخل البلاد، مشيرة الى أن الوزارة تستقبل يوميا المراجعين للقيام بإجراءات التجديد سواء كان للمعلمين او الاداريين او منفذي خدمة.

واضافت الصحيفة انه حتى اليوم وصل عدد الاقامات المجددة للمعلمين المتواجدين داخل البلاد 2500 طلب تم انجازه بالتنسيق مع وزارة الداخلية.