مستشار ترمب : موقف الكويت المؤيد للفلسطينيين غير بناء

قال مستشار الرئيس الأميركي جاريد كوشنر إن موقف الكويت المؤيد للفلسطينيين غير بناء.

ووصف كوشنر في تصريحات سابقة الاتفاق بين إسرائيل والإمارات بأن «أذاب الجليد بين البلدين»، مضيفاً «نأمل أن نرى دولا أخرى تفعل الأمر ذاته».

وكانت مصادر حكومية مطلعة جدَّدت أمس الأول التأكيد على أن موقف الكويت من التطبيع مع الكيان الصهيوني ثابت، ولن يتغيّر. وقالت المصادر لـ «القبس» إن الكويت على موقفها وستكون آخر دولة تطبِّع مع إسرائيل.

ويأتي الموقف الكويتي متّسقاً مع نهج سياستها الخارجية الراسخ على مدى عقود في دعم القضية الفلسطينية ومساندتها، باعتبارها قضية العرب الأولى، والقبول فقط، في حلّها، بما يقبل به الفلسطينيون.