مجلس الوزراء: صحة سمو الأمير تشهد تحسنا مستمرا

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر، اليوم الاثنين، عبر الاتصال المرئي برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.

واستهل المجلس أعماله بتقديم خالص التهاني والتبريكات إلى مقام سمو الأمير وسمو نائب الأمير ولي وإلى الشعب الكويتي الكريم بمناسبة رأس السنة الهجرية الجديدة 1442 هـ، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الكويت والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات وأن يكشف الغمة ويرفع الوباء عن العالم أجمع.

وقد طمأن سمو رئيس مجلس الوزراء المجلس على التحسن المستمر الذي تشهده صحة سمو الأمير، حيث عبر المجلس عن عميق ارتياحه سائلا المولى العلي القدير أن يديم على سموه نعمة الصحة والعافية وأن يحفظه من كل سوء.

الوضع الصحي

ثم استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح حول مستجدات الوضع الصحي على المستوى الإقليمي والدولي من واقع البيانات الواردة في تقرير منظمة الصحة العالمية المتعلقة بأعداد حالات الإصابات والوفيات والشفاء وكذلك مؤشرات الوضع الصحي في دولة الكويت حتى تاريخه والتي توضح استمرار حالات الإصابة بين المواطنين.

وقد دعا مجلس الوزراء مجددا المواطنين والمقيمين كافة إلى الالتزام بتنفيذ الاشتراطات الصحية وعدم التهاون بذلك حماية لصحة المجتمع كافة خاصة مع بدء تنفيذ المرحلة الرابعة من خطة العودة للحياة الطبيعية يوم غد الثلاثاء.

وقد أكد مجلس الوزراء على تحمل الجميع لمسؤولياتهم وتجسيد الوعي المجتمعي لتجاوز أماكن الاختلاط والتجمعات وتجنب أسباب العدوى لنتمكن جميعا من اجتياز هذه المحنة والمحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

مدينتا صباح الأحمد والخيران

واطلع المجلس على توصية لجنة الخدمات العامة بشأن التقرير الدوري المقدم من المؤسسة العامة للرعاية السكنية حول سير العمل على ضوء الخطة التنفيذية والجدول الزمني لتشغيل الخدمات العامة لمدينتي صباح الأحمد والخيران السكنيتين والإجراءات المتخذة من قبل الجهات الحكومية المعنية بهذا الشأن حتى تاريخ 31 – 5 – 2020 وقرر مجلس الوزراء تكليف المؤسسة العامة للرعاية السكنية باستمرار التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لاستكمال إنجاز الأعمال المتعلقة بتشغيل الخدمات العامة التابعة لكل منها في مدينتي صباح الأحمد والخيران السكنيتين وفقا للجداول الزمنية المعتمدة من قبل المؤسسة بهذا الشأن على أن تقوم المؤسسة بموافاة مجلس الوزراء في تقريرها الدوري القادم بالمستجدات التي تطرأ بشأن نسب الإنجاز الخاصة بكل مشروع على حدة.

كما اطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة التعليمية والصحية والشباب بشأن تقريري الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بشأن متابعة البرنامج الإنشائي لمشروع مدينة صباح السالم الجامعية بمنطقة الشدادية وذلك عن الأشهر من يناير وحتى يونيو 2020.

هيئة الإعاقة

ثم استعرض المجلس توصية اللجنة بشان التقرير الدوري المقدم من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة عن متابعة تفعيل مواد القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقرر مجلس الوزراء تكليف الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالتنسيق مع كل من (وزارة الصحة – وزارة التربية – بلدية الكويت – الهيئة العامة للرياضة) لوضع المرئيات المناسبة – كل في مجال اختصاصه – حول الآلية اللازمة لتفعيل القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على أن تقوم الهيئة برفع تقرير متكامل بهذا الشأن إلى مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخه متضمنا الرؤية المشتركة والحلول الكفيلة بسرعة تنفيذ المهام والأعمال المتعلقة بالجهات الحكومية المشار إليها بهذا القرار وبما يضمن تفعيل ذلك القانون.

التحول الرقمي

وتنفيذا لسياسة الحكومة في التوجه نحو التحول الرقمي في كافة قطاعات المؤسسات الحكومية التي تقدم خدماتها للجمهور فقد أحاط وزير التجارة والصناعة خالد الروضان المجلس علما بدور الوزارة في التحول التكنولوجي لعدد كبير من خدماتها لا سيما ما يخص طلبات الشركات في الحصول على نماذج السجل التجاري وحرصا على تجنب مراجعة مسؤولي الشركات لمقرات الوزارة مراعاة للاشتراطات الصحية فقد تم تحويل تلك الخدمة لتصبح إلكترونية دون الحاجة لمراجعة الوزارة وقرر مجلس الوزراء تعميم نماذج شهادات السجل التجاري على الجهات الحكومية المعنية لاعتمادها والعمل بها.

ووافق مجلس الوزراء على قبول التبرع المقدم من ورثة المرحوم جاسم خالد المرزوق بقيمة مليون دينار لصالح المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لتأهيل وتطوير مدرسة عائشة بمنطقة القبلة (مقر مركز لوياك) وذلك بهدف دعم أنشطة مركز لوياك ودوره في تعزيز وتنمية الشباب مع الاحتفاظ بطابع المبنى التاريخي والتراثي.

وقد عبر مجلس الوزراء عن بالغ شكره وتقديره لهذه المبادرة الكريمة والتي تجسد ما جبل عليها أبناء المجتمع الكويتي من تكافل وتعاون.

ثم بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة واستعرض بهذا الصدد ما انتهت إليه جلسة استجواب وزير المالية براك الشيتان المقدم من العضو رياض أحمد العدساني المنعقدة بتاريخ 12 – 8 – 2020 من تجديد الثقة المستحقة بوزير المالية.

وقد أعرب مجلس الوزراء عن خالص التهنئة لوزير المالية لما انتهت إليه نتيجة الاستجواب والتي عكست تقدير إخوانه أعضاء مجلس الأمة للجهود المخلصة التي يقوم بها على رأس وزارته والجهات الخاضعة لإشرافه.

وقد عبر وزير المالية عن تقديره وامتنانه لدعم ومؤازره إخوانه الوزراء وكذلك للأخوة أعضاء مجلس الأمة على ثقتهم والتي ستكون دافعا لبذل المزيد من العطاء لكل ما فيه خدمة الوطن والمواطنين.

استجواب وزير الداخلية

واستمع مجلس الوزراء إلى شرح تفصيلي من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح حول حيثيات الاستجواب الموجه له من العضو شعيب المويزري والذي سيدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها يوم غد الثلاثاء لمناقشته مؤكدا استعداده لمواجهة الاستجواب والتعامل معه وفق الأطر الدستورية.

وقد عبر مجلس الوزراء عن ثقته بوزير الداخلية وقدرته على توضيح وتفنيد المحاور الواردة في الاستجواب مؤكدا مؤازرته ودعمه للوزير.

استجواب وزير التربية

ثم استعرض مجلس الوزراء كتاب رئيس مجلس الأمة الموجه لسمو رئيس مجلس الوزراء المرفق به الاستجواب الموجه إلى وزير التربية وزير التعليم العالي بتاريخ 12 – 8 – 2020 من العضوين الدكتور عودة العودة الرويعي والدكتور خليل عبدالله أبل والذي سوف يدرج على جدول أعمال أول جلسة قادمة لمجلس الأمة عملا بأحكام المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

وبهذا الصدد شرح وزير التربية ووزير التعليم العالي للمجلس فحوى المحاور الواردة في الاستجواب وردوده عليها موضحا كافة التفاصيل والحقائق المتعلقة بها.

وقد أكد مجلس الوزراء قناعته بالردود التي ساقها وزير التربية ووزير التعليم العالي في تفنيد تلك المحاور معربا عن ثقته به ودعمه ومؤازرته.