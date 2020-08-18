حركة ونشاط كبير في الكويت مع دخول “المرحلة الرابعة”

مع دخول المرحلة الرابعة من خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية في دولة الكويت فجر اليوم الثلاثاء تعود مجموعة جديدة من أصحاب المهن والمصالح في الكويت إلى أعمالها وأنشطتها بعد توقف أكثر من خمسة أشهر بدمج بعض الأنشطة من المرحلة الخامسة.

ومن تلك الأنشطة الحلاقة والخياطة والمعاهد الصحية والمطاعم والمقاهي «لكن دون عودة النرجيلة» والمشاغل في المجمعات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية الاحترازية التي نصت عليها وزارة الصحة والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات للجميع لتفادي انتقال العدوى بمرض «كوفيد-19» والمحافظة على صحة الجميع مع الإبقاء على فرض الحظر الجزئي كما هو من التاسعة مساء حتى الثالثة فجرا.

وحددت النوادي الصحية مواعيد لروادها بحيث لا يكون العدد فيها أكثر من المنصوص عليه مع ترك وقت بين كل مجموعة وما تليها ليتم تعقيم النادي كاملا للحفاظ على صحة الرواد وسلامتهم.