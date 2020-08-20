بايرن يحبط ليون ويتأهل لنهائي الأبطال

أنهى بايرن ميونخ الألماني، مغامرة أولمبيك ليون الفرنسي في دوري أبطال أوروبا، وهزمه بثلاثية دون رد، اليوم الأربعاء، في الدور قبل النهائي.

سجل أهداف المباراة، سيرجي جنابري “ثنائية”، وروبرت ليفاندوفسكي في الدقائق 18 و33 و88.

وتأهل العملاق البافاري لنهائي دوري الأبطال للمرة 11 في تاريخه، ليواجه هذه المرة باريس سان جيرمان الفرنسي.

ولم يترك الفريقان، الفرصة لجس النبض، وتبادلا المحاولات الهجومية الخطيرة منذ الدقائق الأولى، حيث أضاع ممفيس ديباي، انفرادًا بمرمى الحارس مانويل نوير.

وتعاطف القائم الأيمن مع نوير، عندما تصدى لكرة كارل توكو إيكامبي، بينما هدد البافاري، مرمى منافسه بمحاولتين لروبرت ليفاندوفسكي وليون جرويتسكا.

وجاء العقاب الألماني سريعًا، حيث انطلق سيرجي جنابري بالكرة من الجهة اليمنى، وأطلق تسديدة قوية بيسراه داخل الشباك.

وكاد جنابري أن يسجل مجددًا بنفس السيناريو، إلا أن أنطوني لوبيز أنقذ مرماه هذه المرة.

وواصل جنابري نشاطه، وانطلق بهجمة ومرر لزميله بيريسيتش الذي لعب عرضية، تعثر ليفاندوفسكي في متابعتها، ليكملها جنابري في الشباك وسجل الهدف الثاني له ولفريقه.

وتراجع نشاط أولمبيك ليون كثيرًا في الشوط الثاني، واستسلم مع الوقت للهزيمة، ولم يشكل البديلان موسى ديمبلي وجيف رينيه أديليد، الخطورة المطلوبة، بينما جاء التهديد الوحيد بتسديدة لحسام عوار، أمسكها نوير.

أما بايرن واصل صحوته الهجومية، وأضاع بيريسيتش، انفرادًا مؤكدًا بالمرمى وسدد الكرة في جسد الحارس لوبيز، بينما ألغى الحكم هدفا للبديل فيليب كوتينيو بداعي التسلل.

واستمر الضغط البافاري حتى الدقائق الأخيرة، حيث لعب جوشوا كيميتش، كرة عرضية، انقض عليها ليفاندوفسكي برأسه مسجلا الهدف 15 له في البطولة، ليحلق وحيدا في صدارة الهدافين، ويؤكد تأهل عملاق بافاريا لنهائي دوري الأبطال.