قنبلة الميركاتو: ميسي أبلغ كومان برغبته في الرحيل

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الخميس، عن نتائج اجتماع ليونيل ميسي، نجم برشلونة، ورونالد كومان، المدير الفني الجديد للبارسا.

ووفقًا لـ”راديو كتالونيا”، فإن ميسي أبلغ كومان بأن مستقبله في برشلونة غير واضح، وأنه يرى مستقبله خارج النادي، أكثر من احتمالية الاستمرار، لكنه يدرك الصعوبات التي أمامه بسبب شروط التعاقد.

وأوضح راديو كتالونيا، أنه تواصل مع برشلونة الذي أكد أن اللاعب لديه عقد ساري المفعول، ولا يريدون التعليق على أي أمر يخص لقاء ميسي مع كومان.

يذكر أن عقد ميسي مع برشلونة ينتهي في صيف 2021، ويتضمن شرطًا جزائيًا بقيمة 700 مليون يورو.