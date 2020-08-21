اعلنت السعودية اليوم الجمعة تسجيل 32 وفاة بالإضافة إلى 1213 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وقالت وزارة الصحة السعودية في التقرير اليومي حول مستجدات الفيروس ان حصيلة الجائحة ارتفعت بذلك إلى 3580 متوفى و305186 مصابا.

وأشارت إلى ان عدد حالات التعافي ارتفع ليصل الى 277067 حالة بعد تسجيل 1591 حالة شفاء جديدة.