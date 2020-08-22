“التربية” : أسبوع حجر منزلي للمعلمين العائدين من تونس قبل التحاقهم بالعمل

عاد الى البلاد عدد من معلمي وزارة التربية قادمين من تونس وذلك قبل بدء العام الدراسي الجديد الذي سينطلق في الأول من سبتمبر المقبل للهيئات التعليمية فقط.

ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات وزارة التربية التي دعت معلميها المسافرين إلى ضرورة العودة قبل بدء العام الدراسي.

وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء»، عن أن المعلمين العائدين سيخضعون لحجر منزلي لمدة أسبوع للتأكد من خلوهم من الإصابة بڤيروس كورونا قبل التحاقهم بالعمل.

على صعيد متصل، أبدى رئيس مجلس ادارة جمعية المعلمين مطيع العجمي اسفه الشديد لعدم وضوح رؤية وزارة التربية للعام الدراسي الجديد، وقال ان الدول العربية أعلنت عبر وزارات التربية والتعليم عن خططها بشأن العودة إلى الدراسة للعام الدراسي القادم، مشيرا إلى انه وللأسف مازالت وزارة التربية ⁩لا تملك أي خطة عن آلية العودة إلى الدراسة والمدارس في العام الدراسي الجديد الذي سيبدأ بعد أقل من 10 أيام.