“الداخلية”: إلقاء القبض على متهمة بقضية “ضيافة الداخلية” وجاري ضبط المتهمة الأخرى

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم السبت إلقاء القبض على متهمة في قضية (ضيافة الداخلية) بعد تواريها عن الأنظار وإيداعها في السجن المركزي لتنفيذ الحكم الصادر بحقها.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان صحفي إن الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام بالوزارة تمكنت من إلقاء القبض على المتهمة وجاري ضبط المتهمة الأخيرة في قضية (ضيافة الداخلية) وذلك لتنفيذ الحكم الصادر بحقها.