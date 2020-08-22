اعلنت جامعة (جونز هوبكنز) الامريكية في حصيلة جديدة اليوم السبت ان الوفيات المرتبطة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) حول العالم تجاوزت عتبة 800 ألف حالة فيما تخطت حالات الاصابة المؤكدة حاجز 23 مليونا.

وبحسب حصيلة نشرها المركز التابع للجامعة والمتخصص برصد الجائحة محليا وعالميا سجلت 800283 وفاة ناجمة عن الاصابة بالفيروس حول العالم.

واضاف المركز ان اجمالي الاصابات المؤكدة بالفيروس في العالم سجلت 23 مليونا و9629 إصابة.

وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى عالميا في عدد الإصابات والوفيات بفيروس (كورونا) تليها البرازيل.