قالت وزارة الداخلية الكويتية ان المتهمة الأخرى في قضية (ضيافة الداخلية) قامت اليوم الأحد بتسليم نفسها إلى الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام بعد تواريها عن الأنظار.

واوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحفي انه جار إيداعها في السجن المركزي لتنفيذ الحكم الصادر بحقها.

وكانت (الداخلية) الكويتية أعلنت أمس السبت إلقاء القبض على متهمة في قضية (ضيافة الداخلية) بعد تواريها عن الأنظار وإيداعها في السجن المركزي لتنفيذ الحكم الصادر بحقها مضيفة انه جار ضبط المتهمة الأخيرة في القضية وذلك لتنفيذ الحكم الصادر بحقها.