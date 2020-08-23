“الطيران المدني”: إعفاء المسافرين 4 أيام فأقل من إحضار شهادة “pcr”

أعفت الإدارة العامة للطيران المدني، المسافر من البلاد لمدة لا تزيد عن 4 أيام، من إحضار شهادة «pcr»، من الخارج عند عودته.

وقالت «الطيران المدني» في بيان حصلت عليه «القبس»، إنه بناء على تحديث السلطات الصحية، فانه سيتم الاكتفاء بشهادة «pcr» الصادرة من الكويت، للمسافر خارج البلاد، لمدة لا تزيد عن أربعة أيام، حيث لا يشترط إجراء فحص «pcr»، عند عودته طالما شهادة الفحص صالحة مع التزام الراكب بالاشتراطات الصحية.

وأضافت أنه تم تعديل مدة صلاحية شهادة ال PCR من 72 ساعة الى 96 ساعة

من تاريخ أخذ العينة حتى تاريخ قبول الراكب على الرحلة وذلك للركاب القادمين الى مطار الكويت الدولي.

وأشارت إلى حظر الطيران التجاري القادم، أفغانستان إلى مطار الكويت الدولي وذلك حتى اشعار آخر.