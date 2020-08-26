وزير الداخلية يحيل مدير أمن الدولة إلى التقاعد

ذكرت صحيفة “القبس” أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس الصالح أحال مدير عام الإدارة العامة للأمن الوقائي العميد طلال عبداللطيف الصقر إلى التقاعد رسميا مساء الثلاثاء.

وقال في كتاب حصلت القبس على نسخة منه بعد الاطلاع على القانون رقم 23/68 بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له وعلى المرسوم بقانوم رقم 69/80 بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين وتعديلاته، وبناء على عرض وكيل الوزراة، قرر في المادة الأولى إحالة العميد حقوقي طلال الصقر اعتباراً من نهاية يوم 25 أغسطس 2020، ويمنح رتبة لواء ويحسب تقاعده على هذا الأساس.

المصدر: القبس