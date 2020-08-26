نفى وزير المالية براك الشيتان الانباء عن تقديم استقالته لسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

واعرب الوزير الشيتان في تصريح صحفي اليوم الاربعاء عن خالص تقديره للثقة التي حظي بها من قبل حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح وسمو نائب الامير وولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والشعب الكويتي الكريم.