سفارة الكويت بالأردن تناشد المواطنين الالتزام بحظر التجول غدا

ناشد سفير البلاد لدى الأردن، عزيز الديحاني، اليوم الخميس، المواطنين الكويتيين بالاردن الالتزام بحظر التجول الشامل الذي أعلنت الحكومة الأردنية فرضه على العاصمة عمان ومحافظة الزرقاء غدا الجمعة بسبب أزمة فيروس كورونا.

وأكد الديحاني في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أهمية تقيد المواطنين بالتدابير والتعليمات المعلنة من قبل السلطات الأردنية خلال فترة الحظر التي تبدأ اعتبارا من الساعة ال11 ليل الخميس وتستمر 24 ساعة “حفاظا على سلامة الجميع” مثمنا تعاونهم الملموس طوال فترة (أزمة كورونا) وخلال عمل البلاد بقانون الدفاع وأوامره.

وطالب المواطنين بضرورة التواصل مع السفارة عند الحاجة لأي مساعدة او استفسار على أرقام الطوارئ الآتية:

0096265675135

0096265675136

0096265675137

وعلى الخط الساخن

00962793202020

وأعلنت الحكومة الأردنية أمس الأربعاء فرض حظر تجول شامل في محافظتي العاصمة والزرقاء الجمعة ولمدة 24 ساعة نتيجة تزايد الإصابات المحلية بفيروس كورونا خلال الأسبوعين الماضيين بشكل “غير مسبوق” كما مددت قبل يومين ساعات حظر التجول الجزئي اليومي في مختلف انحاء المملكة من الساعة ال11 مساء وحتى السادسة صباحا بالتوقيت المحلي.