أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ممثلة في إدارة الشؤون الفنية بقطاع المساجد، أسماء الناجحين الذين اجتازوا الاختبار التحريري المؤهل لوظائف الإمامة والأذان، الذي عُقد يوم الاثنين الماضي الموافق 24 الجاري، في المسجد الكبير.

وقدم مدير إدارة الشؤون الفنية د.بدر معجون أبا ذراع، التهنئة للناجحين في الاختبار التحريري، متمنياً لهم التوفيق في الاختبارات الشفوية.

وقال أبا ذراع في تصريح صحفي إن الذين اجتازوا الاختبار التحريري سوف يتم توزيعهم على عدة لجان للمقابلات الشفوية، ستحدد مواعيدها الأسبوع المقبل إن شاء الله، ويعلن عنها من خلال الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

ودعا الناجحين إلى ضرورة الاستعداد الجيد للمقابلات الشفوية حتى يتمكنوا من اجتيازها بتفوق.

أسماء ⁧‫الناجحين‬⁩ في الاختبار التحريري لوظائف ⁧‫الإمامة‬⁩ والأذان في الأوقاف