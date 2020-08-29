كشف باحثون أمريكيون اليوم الجمعة عن ظهور أول إصابة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) في الولايات المتحدة لمريض سبق أن تعافى منه وذلك في ولاية (نيفادا) غربي البلاد.

وأوضح باحثون من جامعة (نيفادا) وكلية (رينو) للطب ومختبر الصحة العامة بالولاية في دراسة أن التسلسل الجيني للفيروس كشف أن المصاب وهو شاب يبلغ من العمر 25 عاما أصيب في مايو الماضي بسلالة مختلفة قليلا عن السلالة التي سبق أن أصيب بها في أبريل.

وأظهرت الحالة الصحية للمريض أنه تعرض لمعاناة مرضية نتيجة إصابته الثانية أكثر حدة من المعاناة التي تعرض لها خلال إصابته الأولى حسب نسخة أولية من الدراسة لم تخضع بعد للمراجعة.

وحسب جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية فإن مجموع حالات الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة بلغ 5867785 حالة في حين توفي جراء الإصابة به 180824 شخصا.