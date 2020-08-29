ركلات الترجيح تمنح آرسنال لقب الدرع الخيرية

توج آرسنال بلقب الدرع الخيرية للمرة الـ16 في تاريخه، وذلك بعد تغلبه مساء اليوم السبت على ليفربول بركلات الترجيح (5-4) بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي (1-1) ، في المباراة التي احتضنها ملعب ويمبلي للنسخة رقم 98 من البطولة.

وافتتح آرسنال التسجيل عبر بيير إيميريك أوباميانج (12)، وعدل ليفربول النتيجة عبر تاكومي مينامينو (73).

فرض ليفربول سيطرته على الكرة في الدقائق العشر الأولى، وتمكن في الدقيقة السابعة من تسجيل هدف عبر فان دايك، قبل أن يتم إلغاؤه بداعي التسلل.

وعاد ليفربول لتشكيل الخطورة من جديد في الدقيقة 12، بعدما ارتقى ميلنر لعرضية من ويليامز مسددًا رأسية علت العارضة.

وعلى عكس سير اللعب، افتتح آرسنال التسجيل في الدقيقة 13ـ بعدما تلقى أوباميانج كرة بينية متقنة من ساكا في الجانب الأيسر، ليتخطى الجابوني ويليامز، ويسدد كرة مقوسة من على حدود منطقة الجزاء سكنت شباك أليسون.

وكاد آرسنال أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 18، بعد تعثر جوميز في وسط الملعب لتفتك الكرة وينطلق ساكا في الجانب الأيمن ويمهد الكرة لنكيتياه القادم من الخلف ليسدد من على حدود منطقة الجزاء كرة قوية أبعدها أليسون لركلة ركنية.

ومرر ساكا كرة بينية لنكيتياه على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 27، ليسدد كرة علت العارضة.

وحاول جوميز مباغتة مارتينيز بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 37، إلا أنه كرت ذهبت بعيدًا عن المرمى.

وارتقى ماني لعرضية من روبرتسون في الدقيقة 41 مسددًا رأسية مرت إلى جوار القائم، لينتهي الشوط الأول بتقدم آرسنال بهدف دون رد.

واستهل آرسنال الشوط الثاني بتسديدة من خارج منطقة الجزاء عبر نايلز ذهبت أعلى العارضة في الدقيقة 51، ليرد عليه فيرمينو مباشرة بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء مرت إلى جوار القائم.

وتلقى ماني كرة بينية متقنة من روبرتسون في الدقيقة 56 لينفرد بمارتينيز، إلا أنه سدد كرة ضعيفة تصدى لها حارس آرسنال بنجاح.

وأجرى آرسنال أول تبديلاته في الدقيقة 59 بنزول سيدريك على حساب بيليرين، كما أجرى كلوب تبديلين هو الآخر بنزول مينامينو وكيتا على حساب ميلنز وويليامز، وفور نزوله سدد كيتا كرة ذهبت بعيدًا عن المرمى.

وواصل ليفربول سعيه نحو تسجيل هدف التعادل مع التكتل الدفاعي لآرسنال، وذلك عبر تسديدة من على حدود منطقة الجزاء من مينامينو في الدقيقة 68، أمسك بها مارتينيز بسهولة.

ورد عليه ساكا بتسديد من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 69، أخرجها أليسون إلى ركلة ركنية.

ونجح ليفربول في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 73، بعدما مرر صلاح الكرة إلى مينامينو داخل منطقة الجزاء، وحاول الياباني إعادة الكرة إليه من جديد، إلا أنها اصطدمت بسيدريك وعادت إلى مينامينو لينفرد بمارتينيز ويسجل بسهولة في الشباك.

وأهدر ماني فرصة محققة لخطف الهدف الثاني في الدقيقة 81، بعدما انفرد بمارتينيز ليسدد كرة ضعيفة تصدى لها حارس آرسنال بنجاح.

وبعدها دفع أرتيتا بثلاثة تبديلات دفعة واحدة في الدقيقة 82، بنزول كل من كولاسيناك وويلوك ونيلسون على حساب تيرني وساكا ونكيتياه، بينما دفع كلوب بجونز على حساب فيرمينو.

وأرسل سيدريك عرضية مميزة في الدقيقة 86، ارتقى لها ويلوك مسددًا رأسية مرت إلى جوار القائم، وبعدها أرسل ويلوك عرضية أرضية لأوباميانج في الدقيقة 98، ليسدد الجابوني إلى جوار القائم

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع سدد روبرتسون رأسية علت العارضة، ليدفع بعدها كلوب ببريوستر على حساب فينالدوم، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1 وتذهب المواجهة إلى ركلات الترجيح.

وفي ركلات الترجيح سدد بنجاح لليفربول صلاح وفابينيو ومينامينو وجونز وأهدر بريوستر.

وسجل لآرسنال بنجاح نيلسون ونايلز وسيدريك ولويز وأوباميانج.