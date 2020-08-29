الهلال بطلا للدوري السعودي للمرة ال16 في تاريخه

توج الهلال بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قبل جولتين على النهاية، بعد فوزه العريض على ضيفه الحزم 4 ـ 1، مساء اليوم السبت على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، بالجولة 28 للمسابقة.

سجل رباعية فريق الهلال، سالم الدوسري وبافيتيمبي جوميز (هاتريك) بالدقائق 8 و40 و53 و56، فيما سجل هدف الحزم الوحيد عبدالرحمن اليامي بالدقيقة الثالثة.

وضمن الهلال الفوز بلقب الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم للمرة السادسة عشر في تاريخه، بعدما رفع رصيده إلى 66 نقطة بالصدارة وبفارق 6 نقاط عن الوصيف النصر الذي فاز أمام الفيحاء 2ـ1 بالتوقيت ذاته، فيما توقف رصيد الحزم عند 27 نقطة بالمركز قبل الأخير.

الشوط الأول

رغم البداية القوية من الهلال، ولكن الحزم كان المبادر بالتهديف بالدقيقة الثالثة بواسطة لاعبه عبد الرحمن اليامي بعد هجمة مرتدة سريعة وصلت لجوناثان كافو الذي انطلق بسرعته ووضع تمريرة بينية حريرية لليامي داخل منطقة الجزاء ليواجه المعيوف ويضعها بيسراه ببراعة بالشباك.

ونجح الهلال في تعديل النتيجة سريعا بواسطة نجمه سالم الدوسري بالدقيقة الثامنة، بعدما تبادل التمرير مع البريك وتوغل من الجانب الأيمن داخل منطقة الجزاء وراوغ مدافع الحزم بمهارة وسددها بيسراه أرضية بطريقة رائعة على يسار الحارس مليك عسلة.

وكاد جوميز أن يضيف الهدف الثاني، بعد تمريرة جميلة من جيوفينكو، ليمر بمهارة ويسدد كرة قوية بيسراه بجانب القائم الأيسر.

وتواصلت الهجمات الخطيرة من الفريقين عبر جيوفينكو وكويلار واليامي، بحثا عن الهدف الثاني، ولكن استبسال الدفاع ويقظة الحارسين حالت دون تسجيل أي هدف.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح جيوفينكو بعد تدخل الحارس عسلة معه بعد إهداره لهجمة خطيرة سددها بيمناه بجوار القائم، وأكد قراره بعد العودة لتقنية الفيديو.

وانبري لها بافيتيمبي جوميز وسددها بمهارة بيمناه على يسار الحارس مليك عسلة بالدقيقة 40، لتصبح النتيجة تفوق الهلال على الحزم 2 ـ 1.

وكاد منصور حمزي أن يسجل هدف التعادل الثاني للحزم بعدما وصلته تمريرة داخل منطقة الجزاء ليسددها بيمناه ويبعدها المعيوف لضربة ركنية، وتابع فاجنر اليماو الركنية بضربة رأسية بجوار القائم الأيسر للهلال.

الشوط الثاني

دخل الهلال بشكل هجومي مستمر، وأسفر ذلك عن تسجيله للهدف الثالث بواسطة جوميز بالدقيقة 53، بعد عرضية جميلة من ياسر الشهراني تابعها الفرنسي على القائم القريب بضربة رأسية بالشباك.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح جوميز بعد تدخل من عبدالله الشمري، نفذها الفرنسي بمهارة بيمناه على يسار الحارس، مسجلا هدفه الثالث والرابع للهلال بالدقيقة 56.

وسيطر الهلال بصورة كبيرة على الكرة، وشن عدة هجمات على مرمى الحزم، ولكن غابت الدقة عن لاعبيه أمام المرمى.

وحاول الحزم تسجيل هدف التقليص عبر البديل كريم يودا ولكن المعيوف كان في الموعد.

وسجل جوميز هدفا للهلال بالدقيقة 74، ولكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وتواصلت الهجمات للهلال والحزم بالدقائق المتبقية، ولكن لم يتم استغلالها وتحويلها لأهداف من جوميز والبديل خريبين، وسالم الدوسري الذي ارتطمت تسديدته بالعارضة.