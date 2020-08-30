كشفت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية اليوم الأحد تجاوز حالات الإصابة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) 25 مليون إصابة في جميع انحاء العالم فيما بلغت الوفيات نحو 850 الف وفاة.

وذكرت الجامعة في أحدث احصاءاتها أن حالات الاصابة بالفيروس في جميع انحاء العالم بلغت 25 مليون و29 ألف و791 حالة فيما بلغت الوفيات المسجلة 842 ألف و992 حالة.

وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى عالميا في حالات الإصابة والوفاة بالفيروس اذ سجلت أكثر من على 9ر5 مليون إصابة وما لا يقل عن 182 ألف و2785 حالة وفاة تليها البرازيل ب3 ملايين و846 الف و153 إصابة وما يزيد على 120 الف حالة وفاة.