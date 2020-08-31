“ديلي ميل”: احتجاز كويتي وإيطالي مشتبه بتورطهما في الإرهاب بمطار لندن

ألقت الشرطة البريطانية في مقاطعة اسيكس القبض على رجلين أحدهما من الكويت والآخر من إيطاليا للاشتباه في تورطهما في الإرهاب بعد أن اعترضت طائراتين تابعتين لسلاح الجو الملكي البريطاني طائرة تابعة لشركة رايان إير قادمة من فيينا وأجبرتها علي الهبوط في مطار ستانستيد في لندن، بعد العثور علي أشياء مشبوهة في دورة المياه، بحسب ما أفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وحاصرت قوات الشرطة الطائرة بعد هبوطها في حوالي الساعة 7.20 مساء يوم الأحد بعد ورود تقارير عن العثور على “أشياء مشبوهة” في دورات المياه.

وأكدت شرطة إسيكس أنه تم احتجاز رجل كويتي يبلغ من العمر 34 عاما وآخر إيطالي يبلغ من العمر 48 عاما في مطار لندن.

وقالت شركة رايان إير، المالكة لطائرة لاودا ، إنه تم تنبيه طاقمها إلى “تهديد أمني محتمل” أثناء وجودهم على متن الطائرة.

وقال متحدث باسم الشركة ‘تم تنبيه طاقم رحلة طيران رايان إير القادمة من فيينا باتجاه مطار لندن ستانستيد بوجود تهديد أمني محتمل على متن الطائرة.

وتماشيا مع الإجراءات ، أبلغ القبطان سلطات المملكة المتحدة واستمر في طريقه إلى مطار لندن ستانستيد ، حيث هبطت الطائرة بشكل طبيعي و اصطفت في موقف بعيد ونزل الركاب من الطائرة بسلام.

ويقول ركاب كانوا على متن الطائرة إن الطائرة كانت محاطة بقوات الشرطة المسلحة من شرطة إسيكس ، بعد أن توقفت في جزء منعزل من المطار.

وقالت الراكبة جوانا تشيكوسكا إن الضباط صعدوا إلى الطائرة وأخذوا رجلين بعد اكتشاف أشياء مشبوهة في دورات المياه.

وكانت طائرتا تايفون حلقتا فوق المطار عدة مرات ، قبل أن تهبط رحلة الركاب في مكان الحادث.

وقال متحدث باسم سلاح الجو الملكي البريطاني أن طائرتين من طراز تايفون من سلاح الجو الملكي كونينغسبي حلقتا مساء الأحد لاعتراض طائرة مدنية بسبب اكتشاف “أشياء مشبوهة”على متنها، ما يمثل تهديدا محتملا وتم اصطحاب الطائرة بأمان إلى مطار ستانستيد.

المصدر : القبس وصحف أجنبية