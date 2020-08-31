إقلاع أول رحلة تجارية مباشرة بين تل أبيب وأبو ظبي

أقلعت أول رحلة تجارية مباشرة بين إسرائيل والإمارات قبيل ظهر الإثنين من مطار بن غوريون الدولي قرب تل أبيب، وعلى متنها وفد أميركي إسرائيلي يترأسه مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنرأكد، وفق ما افاد مراسلو وكالة فرانس برس.

وستهبط طائرة البوينغ 737 التابعة لشركة “العال” الإسرائيلية في العاصمة الإماراتية أبو ظبي بعد ظهر الإثنين

وأعلنت إسرائيل والإمارات العربية المتحدة في 13 أغسطس 2020 عن اتفاق بوساطة أميركية لتطبيع العلاقات بينهما، بعد سنوات شهدت تقاربا بين البلدين.

وبذلك أصبحت الإمارات أول دولة خليجية وثالث دولة عربية تقوم بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل بعد مصر (1979) والأردن (1994).

وشهد الأسبوعان الماضيان تكثيف الاتصالات بين البلدين، وألغت الإمارات السبت قانون مقاطعة إسرائيل لسنة 1972، منهية 48 عاما من المقاطعة.

ويقوم الوفد الأميركي الإسرائيلي بالرحلة الإثنين في طائرة تابعة لشركة الطيران الإسرائيلية “العال” المهددة بالإفلاس بسبب أزمة جائحة كوفيد -19.

وتحمل رحلة شركة العال الرمز “إل واي 971″، وهو رقم الاتصال الدولي للإمارات، وخطت على الهيكل الخارجي لقمرة القيادة كلمة “سلام” بالعربية والعبرية والإنكليزية.

وستحمل رحلة العودة رقم الاتصال الدولي 972 الخاص بإسرائيلي.

وضمت وزارة الصحة الإسرائيلية في وقت متأخر اول من أمس، الإمارات وثماني دول أخرى إلى قائمة “الدول الخضراء” ذات معدلات الإصابة المنخفضة بفيروس كورونا المستجدّ.

وعليه، سيتم إعفاء المسؤولين والصحافيين الإسرائيليين المسافرين إلى أبو ظبي من الحجر الصحي لمدة 14 يوما عند عودتهم.

وإلى كوشنر، تقل الرحلة الإثنين مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين، والمبعوث الأميركي الخاص لإيران برايان هوك وعددا من كبار شخصيات إدارة الرئيس دونالد ترامب.

أما الجانب الإسرائيلي في الوفد، فيترأسه مستشار الأمن القومي مائير بن شبات ويضم حوالي عشرين مسؤولا من المقربين من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

بدوره، أعرب مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر الإثنين عن أمله بأن تكون أول رحلة تجارية مباشرة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة بعد اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين، بداية “مسار تاريخي في الشرق الأوسط”.

وأدلى كوشنر بهذا التصريح في مطار بن غوريون الدولي بالقرب من تل أبيب، قبل أن يستقل طائرة البوينغ 737 التابعة لشركة “العال” الإسرائيلية على رأس وفد إسرائيلي أميركي، في أول خطوة عملية على طريق تنفيذ اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين.