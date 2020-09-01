حسم نادي الكويت اليوم الاثنين لقب بطولة الدوري الكويتي الممتاز لكرة القدم (اس تي سي) لمصلحته قبل نهاية الدوري بجولة واحدة وذلك بعد فوزه على السالمية بنتيجة (4-1) ضمن منافسات الجولة ال17.

وشهد اللقاء في المواجهة التي اقيمت على استاد ثامر رغبة جامحة لدى لاعبي الكويت ليحسموا اللقب دون النظر لما تؤول اليه نتائج المباريات المتبقية ويسجلوا اربعة اهداف عبر فهد حمود وعلاء عباس ويوسف ناصر (هدفان).

وسجل هدف تقليص الفارق للسالمية حسين الموسوي ليرفع الكويت رصيده الى 40 نقطة جعلته في صدارة الدوري فيما تجمد رصيد السالمية عند رصيده السابق ب32 نقطة.

ويعد نادي القادسية الأكثر فوزا ببطولة الدوري بواقع 17 مرة يليه العربي الكويتي ب 16 مرة ثم فيما حقق كاظمة والسالمية اللقب أربع مرات في حين أحرز الجهراء لقب الدوري مرة واحدة فقط.

وفي المباراة الثانية تخطى القادسية نظيره كاظمة في المباراة التي اقيمت على استاد الصداقة والسلام بنتيجة بهدف نظيف سجله الدولي بدر المطوع في الدقيقة 38 ليرفع الاصفر رصيده الى 36 نقطة فيما تجمد رصيد الخاسر عند 25 نقطة.

ومن المقرر ان يختتم الدوري الكويتي منافساته يوم الخميس المقبل بخمسة لقاءات تجمع العربي مع التضامن واليرموك مع السالمية والساحل مع كاظمة والشباب مع الكويت والقادسية مع النصر.