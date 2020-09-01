“الخارجية”: الكويت تدين الهجوم الذي تعرض له مطار أبها في السعودية

اعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للهجوم الذي تعرض له مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية الشقيقة من قبل ميليشيا الحوثي بطائرة مسيره مفخخة.

‏وأوضح المصدر بأن استمرار هذه الهجمات الاجرامية التي تستهدف المدنيين وحركة الملاحة الجوية التجارية يعد امعانا في انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني وكافة المواثيق الدولية الأخرى وتهديدا لامن المملكة العربية السعودية الشقيقة واستقرار المنطقة الأمر الذي يتطلب تحركا سريعا وفاعلا من المجتمع الدولي للجم هذه الهجمات ووقفها ودعم جهود مبعوث الأمين العام للامم المتحدة لليمن وصولا الى الحل السياسي وفقا للمرجعيات الثلاث وبما يضمن أمن واستقرار اليمن والمنطقة.

واختتم المصدر تصريحه بالتأكيد على وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة ‏وتأييدها في كل ما تتخذه من اجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.