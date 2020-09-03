54 قاضيا يؤدون اليمين القانونية أمام رئيس المجلس الأعلى للقضاء

أدى أربعة وخمسون قاضيا اليمين القانونية أمام رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار يوسف المطاوعة، بمناسبة تعيينهم قضاة بالمحكمة الكلية وذلك بحضور المستشار عادل ماجد بورسلي رئيس المحكمة الكلية .

وقد وجه المستشار رئيس المجلس الأعلى للقضاء، كلمة للقضاة الجدد هنأهم فيها على الالتحاق بسلك القضاء ، وأن ذلك يأتي في نطاق السعي لتكويت القضاء ، كما بين لهم تبعات المسؤولية التي يتحملونها والواجبات التي يجب الالتزام بها وحثهم على السعي لتحقيق العدل وتحقيق مصالح المتقاضين .

وبمناسبة شمول الدفعة على عدد من القاضيات، نبه رئيس المجلس أن تجربة عمل القاضيات يقتضي تقييما بعد مضي مدة حتى يمكن التوسع فيها، مشددا على دور القاضيات الجدد في إنجاح هذه التجربة .

كما قام المستشار رئيس المحكمة الكلية بالقاء كلمة توجيهية للقضاة الجدد أكد فيها ضروروة الالتزام بكافة التوجيهات التي تؤدي إلى حسن أداء القضاة لعملهم واستعداد المحكمة لتذليل أي صعوبات تواجههم .