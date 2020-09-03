“الخدمة المدنية” يحسم أمر المتعذرين في العودة بسبب حظر الطيران

حسم ديوان الخدمة المدنية الجدل حول الموظفين غير الكويتيين الذين غادروا البلاد وتعذر عليهم العودة لمباشرة العمل عقب إنتهاء إجازتهم بسبب حظر الطيران، إذ أفاد لوزارة التربية باعتبارهم منقطعين عن العمل بعذر قهري وعدم استحقاقهم للرواتب بعد موعد استئناف الدوام.

وأوضح ديوان الخدمة المدنية في معرض رده على وزارة التربية فيما يتعلق بالموظفين «غير الخاضعين» لنظام العطلات المدرسية، فان الموظف الذي غادر البلاد في إجازه دورية قبل 12 مارس 2020 وتعذر عليه العودة لمباشرة العمل بسبب حظر الطيران فإنه يعتبر في عطلة رسمية وأيام الراحة التي قررها مجلس الوزراء ويستحق مرتبه خلال فتره تعطيل العمل.

ووفقاً لرد الديوان والذي حصلت «القبس» على نسخة منه، فإنه عقب انتهاء تعطيل العمل في الجهات الحكومية واستمرار تعذر عوده الموظف الذي غادر البلاد لمباشرة العمل فيجوز له طلب منحه إجازة دورية في حدود رصيده منها كما يجوز له طلب منحه احدى الاجازات المقررة قانوناً ومنها الإجازة الخاصة بدون مرتب بما لا يجاوز حدها الاقصي خمس عشره يوم، مبيناً أن طلب الإجازة يمكن أن يكون تليفونياً أو بأي وسيلة أخرى.

وأضاف: «أما في حالة عدم توافر شروط منح أي نوع من أنواع الاجازات فإنه يعتبر منقطع عن العمل بعذر قهري ولا يستحق مرتبه، عملاً بقاعدة الأجر مقابل العمل».

وفيما يتعلق بالموظفين الخاضعين لنظام العطلات المدرسية (العاملين بالمدارس) فان الموظف الذي غادر البلاد قبل تعطيل العمل بجهتكم وتعذر عليه العودة لمباشرة العمل بسبب حظر الطيران يطبق بشأنه ما تقرر للخاضعين لنظام العطلات المدرسية بشأن تعطيل عمل المعلمين مع ما يترتب على ذلك من اثار.

وأكد أنه عقب انتهاء تعطيل العمل واستمرار تعذر عوده المعلم فيجوز له طلب أجازة بدون مرتب بما لا يجاوز حدها الأقصي 15 يوماً، ويمكن أن يكون طلب الإجازة تليفونياً او بأي وسيلة أخرى، أما في حالة عدم توافر شروط منح أي نوع من أنواع الاجازات فإنه يعتبر منقطع عن العمل بعذر قهري، ولا يستحق مرتبه عملاً بقاعدة الأجر مقابل العمل.