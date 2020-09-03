أعلنت الادارة العامة للطيران المدني الكويتية اليوم الخميس عن إجراءات وقائية جديدة في مبنى الركاب (تي 4) في مطار الكويت الدولي لمستقبلي المسافرين القادمين.

وقالت (الطيران المدني) في بيان صحفي إن من الإجراءات الوقائية السماح فقط لتواجد 60 شخصا للاستقبال في صالة (القادمون) مشيرة إلى أن الأولوية لمن يصل أولا كما يسمح لشخص واحد فقط من كل عائلة الدخول الى المبنى لاستقبال الركاب القادمين.

وذكرت أن من الإجراءات أيضا السماح بالدخول للمبنى لاستقبال الركاب القادمين قبل ساعة واحدة فقط من موعد الرحلة.

وأوضحت أنه يجب على مستقبلي الركاب القادمين تقديم معلومات رحلة الوصول الى موظفي الأمن لدخول المبنى.