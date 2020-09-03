باسل الصباح يعلن صدور قانون منح الولاية الصحية للمرأة

أعلن وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح، اليوم الخميس، صدور قانون 14 لسنة 2020 بمنح الولاية الصحية للمرأة.

وقال وزير الصحة، عبر حسابه على موقع «تويتر»: «تم بحمد الله اليوم صدور قانون 14 لسنة 2020 بمنح الولاية الصحية للمرأة، وهذه إحدى ثمار التعاون بين السلطتين، فشكرا لجميع الأخوة. وشكر خاص لأخي وزير العدل والأوقاف على جهوده».

وجاء القانون كالتالي:

يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (30) من القانون رقم (16) لسنة 1960 المشار إليه النص الآتي:

مادة (30) الفقرة الثانية: «ويكفي الرضاء الصادر مقدما من ولي النفس أو الأم إذا كانت إرادة المريض غير معتبرة قانونا.

ولا حاجة لأي رضاء إذا كان العمل الطبي أو الجراحي ضروريا إجراؤه في الحال، أو كان المريض في ظروف تجعله لا يستطيع التعبير عن ارادته وكان من المتعذر الحصول على موافقة مسبقة وفقا لأحكام هذه المادة».